AjansHaber.com.tr Dünya Sağlık sistemi yetersiz kaldı

Japonya Başbakanı Suga’dan sağlık sistemi yetersizliği açıklaması

Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık sisteminde tıkanmaya değinen Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, "Ülkenin lideri olarak çok üzgünüm" dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 11 eyalette olağanüstü hal (OHAL) uygulanan Japonya'da Başbakan Suga, salgın sürecini yönetme konusunda muhalefetin eleştirilerine hedef oldu. Bugün düzenlenen meclis komite toplantısında konuşan Japonya Anayasal Demokrat Partisi Meclis Üyesi Kiyomi Tsujimoto, sağlık sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı Kovid-19 hastalarının hastaneye yatırılamadığını tekrarladı. Evde hayatını kaybeden hastalar olduğunu kaydeden Tsujimoto, Suga'ya, "Durumdan dolayı sorumluluk hissediyor musunuz" diye sordu.

Suga ise halkın sağlık hizmeti alma konusunda endişelerinin olduğunu belirterek, "Ülkenin lideri olarak çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Suga, sağlık sistemini güçlendirmenin hükümetin görevi olduğunu da sözlerine ekledi.

Endişelendiren tablo

Japonya’da polis teşkilatının açıkladığı verilere göre, geçtiğimiz Mart ayından bu yana yaklaşık 200 Kovid-19 hastasının sağlık merkezleri dışında hayatını kaybettiği bildirilmiş, yaklaşık 35 bin Kovid-19 hastasının da kendini evde izole ettiği gündeme gelmişti. Hastanelerin kapasite yetersizliği nedeniyle Kovid-19 hastalarını kabul edemediği kamuoyuna yansımıştı.

Japonya'da bugün doğrulanan 3 bin 305 vaka ile toplam vaka sayısı 372 bin 501'e ulaşmış, son 24 saatte 74 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı da 5 bin 281'e yükselmişti.

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