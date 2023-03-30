Japonya Başbakanı Kişida, Müslüman ülkelerin Tokyo büyükelçilerine iftar verdi

Başbakanlık Konutu'ndaki (Kantei) iftara, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen'in de aralarında yer aldığı Müslüman ülkelerin Tokyo'da görevli misyon şefleri katıldı.

Yemek öncesinde katılımcılara hitap eden Japon Başbakan, konuşmasına yerel dilde "Hayırlı ramazanlar" diyerek başladı.

Yıllar sonra ilk kez Müslüman ülkelerin diplomatik temsilcilerini iftarda ağırladıklarını belirten Kişida, bundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kişida, Başbakanlık görevini üstlendiğinden beri dış geziler ve uluslararası zirveler vesilesiyle İslam ülkeleri liderleriyle güvene dayalı ilişkiler kurduğunu ifade etti.

Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgınına ve Rusya-Ukrayna krizine işaret eden Kişida, uluslararası toplumun tarihi bir dönüm noktasında bulunduğunu dile getirdi.

Kişida, "Uluslararası toplumu, bölünme ve çatışma yerine işbirliği istikametine yönlendirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." dedi.

Japon Başbakan, hem ülkesi hem de İslam ülkelerinin sahip çıkacağı hoşgörü ve uyum ruhunun giderek daha önemli hale geleceğini hissettiğini kaydetti.