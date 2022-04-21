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Japonya 8 Rus yetkiliyi sınır dışı etti

Japon hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası diplomatlar dahil, 8 Rus yetkiliyi sınır dışı etti.

Japon hükümetinin 8 Nisan'daki kararı doğrultusunda, Tokyo'da görevli diplomatlar dahil, 8 Rus yetkili aileleriyle birlikte ülkeyi terk etti.

Rusya'nın Tokyo Büyükelçiliğinden başkentteki Haneda Havalimanı'na hareket eden grup, tarifeli uçakla Japonya'dan ayrıldı.

Kamu yayıncısı NHK, sınır dışı edilen 8 kişi arasında Rus Askeri İstihbaratına (GRU) çalışanların bulunduğunun tahmin edildiğini aktardı.

 

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