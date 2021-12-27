Japon elektronik şirketi Kaga Türkiye'ye yeni yatırım planlıyor

Japonya'nın Kaga Electronics şirketi, Türkiye'de yeni bir fabrika kurarak baskılı devre kartı üretiminin bir kısmını Çin ve Güneydoğu Asya'dan buraya taşımayı planlıyor.

Nikkei Asia'da yer alan habere göre, halihazırda Türkiye'de klima parçaları üreten Kaga Electronics, kuracağı yeni fabrikada baskılı devre kartlarının üretimini gerçekleştirecek ve müşteri isteklerine göre bunların üzerine parça monte edecek.

Yeni tesisin 2022'de devreye girmesi ve mevcut tesisle birleştirilmesi bekleniyor.

Kaga, daha önce devre kartlarını Asya'da üretiyor ve montajını müşterilere yakın yerlerde gerçekleştiriyordu.

Kaga'nın Türkiye operasyonlarından elde ettiği satış rakamı yaklaşık 8,7 milyon dolar seviyesinde bulunurken, şirket bunu üç veya dört yıl içinde üç katına çıkarmayı hedefliyor.