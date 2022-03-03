Japan Airlines tüm Avrupa seferlerini iptal etti

Rusya-Ukrayna savaşının havacılığa olan olumsuz etkisi artarak sürüyor. Avrupa'daki birçok ülkenin Rusya'ya hava sahasını kapatmasının ardından çeşitli iptal kararları da ardı arkasına geliyor.

Japonya'nın en büyük havayolu şirketi Japan Airlines, bugün Avrupa'ya yapacağı tüm uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı. Savaşın etkisiyle güvenlik endişesi vurgusu yapan şirket, kararın bugüne özel olup olmadığını daha sonra değerlendirecek.

Bir Japan Airlines yetkilisi Reuters'a verdiği demeçte; 'Süreci devamlı izliyoruz. Ancak mevcut durum bugünkü uçuşları güvenlik endişesi nedeniyle iptal etmemize neden oldu' dedi.