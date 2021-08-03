Jandarma Genel Komutanlığı, 4 ildeki orman yangınlarına 2 bin 310 personelle müdahale edildiğini bildirdi

Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, orman yangınlarıyla ilgili bugün itibarıyla yapılan çalışmalara yer verildi.

Paylaşımda, "Antalya'da 1000 personel, 102 araç, 4 helikopter, Muğla'da 1150 personel, 178 araç, Isparta'da 100 personel, 26 araç, Denizli'de 60 personel, 11 araç olmak üzere, 4 ilde toplam 2 bin 310 personel, 317 araç, 4 helikopter ile yangınlara müdahale ve vatandaşlarımıza yardım çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir." denildi.