İZSU 4 yaşındaki çocuğa ölen babasının borcu nedeniyle icra takibi başlattı!

İzmir Buyuksehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Baskan Vekili Avukat Ozgur Hızal, bir iddia ile gündeme geldi. Hızal, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon sirketi IZSU'nun ölen babasinin borcundan dolayi 2017 doğumlu 4 yasındaki bir çocuğa icra takibi gönderdiğini açıkladı.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İCRA TAKİBİ

Hızal, deyim yerindeyse İzmir gündemine bomba gibi düşen açıklamayı resmi twitter adresinden attiği tweet ile duyurdu. Attığı twette, "Kayıp kaçaktan dolayı yılda 660 milyon TL'yi havaya kaptıran İZSU'nun, 2017 doğumlu bir çocuğa, vefat eden babasının borcu sebebiyle icra takibi başlattığını üzülerek öğrendik. Yaptığınız hataların bedelini İzmir'in evlatlarına ödetemezsiniz!" ifadelerine yer verdi.

Kayıp kaçaktan dolayı yılda 660 milyon TL'yi havaya kaptıran İZSU'nun, 2017 doğumlu bir çocuğa, vefat eden babasının borcu sebebiyle icra takibi başlattığını üzülerek öğrendik.



Yaptığınız hataların bedelini İzmir'in evlatlarına ödetemezsiniz! pic.twitter.com/WjBKbhYhxa — Av. Özgür HIZAL (@ozgurhizal35) March 22, 2021

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

SABAH'a konuşan Hızal, babasının borcundan ötürü 4 yaşındaki bir çocuğa icra takibi başlatılmasının yasal açıdan mümkün olmadığına dikkat çekti. Hızal, olayı skandal olarak nitelendirdi. Hızal'ın tweeti akşam saatlerinde kent gündemine bomba gibi düştü.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/03/22/ak-partili-hizaldan-cok-konusulacak-iddia-izsu-4-yasindaki-cocuga-olen-babasinin-borcu-nedeniyle-icra-takibi-baslatti