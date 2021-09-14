İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 286 bin lira ceza

Derince ilçesinde bulunan Safiport Liman İşletmesinde demirli Ukrayna bandıralı kuru yük gemisi, ambar kapağının hidrolik sistemindeki hortumun patlaması neticesinde denize hidrolik yağı sızdırdı.

Bu sırada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz kontrol uçağı ile denetim yapan ekipler ise havadan çektikleri görüntüler ile gemiden sızan hidrolik yağın İzmit Körfezi'ni kirlettiğini tespit etti.

Yapılan tespitin ardından geminin bulunduğu limana çıkan ekipler, gemi çevresini bariyerlerle kapatarak kirliliğin yayılmasını önledi.

Deniz yüzeyindeki yağ tabakasını temizlemek belediye ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, denizi kirleten gemiye ise 1 milyon 286 bin 440 lira para cezası kesildi.