İzmirlinin parası tuvalete gidiyor! Tunç Soyer’den 7 milyon liralık ihale

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İzmir genelinde 12 seyyar tuvalet koymak için ihaleye çıktı. Büyükşehir'in çıktığı ihaleyi, 6 milyon 897 bin lira teklifle İstanbullu Cemre Sosyal Hizmetler ve Petra İnsan Kaynakları şirketleri ortaklığı kazandı. Belediye İstanbullu şirket ortaklığına yıl sonuna kadar aylığı 766 bin liraya denk gelen bir ödeme yapacak.

İşletmesi de onlarda olacak

22 Şubat'taki ihalede bir başka dikkat çeken detayı ise, 7 firmanın ihale dosyası almasına rağmen sadece 2 teklifin sunulması ve bunlardan sadece bu iki firma ortaklığının teklifinin geçerli kabul edilmesi oluşturuyor. İki şirket, İzmir'de 12 noktada seyyar tuvaletlerin bakım, onarım ve işletmesini de üstlenecek. 12 bebek bakım ve 36 pisuvar, 45 alafranga, 15 de engellilere hizmet verecek tuvaletler için İzmir Büyükşehir Belediyesi Cemre ve Petra adlı şirket ortaklığına, 9 ayda yaklaşık 7 milyon lira ödeyecek.

Ortalama 1.1 milyon liralık maliyetli ihaleye 7 milyon lira ödeyecek.

İzmirliler ne kadar ödeyecek?

Aylık 766 bin liraya gelen bu ödemenin dışında bu tuvaletleri kullanan İzmirlilerden de ayrıca ne kadar para alınacağı açıklanmadı. Yeni Asır'da yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde de çıktığı koni dizme ihalesi, heykel sayma ihalesi, kültür sanat sohbetleri ihaleleriyle de dikkat çekmişti.

Tuvaletler nerelere konulacak?

Halkapınar aktarma

Alsancak Vapur İskelesi

Şirinyer İZBAN aktarma

Bornova Metro aktarma

Engelliler Merkezi-Balçova

Bostanlı sahil

Konak Vapur İskelesi

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı 1

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı 2

Bahri Baba Parkı

Urla İskelesi

Bornova Merkez