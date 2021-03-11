İzmir'i sağanak vurdu, iş yerlerini su bastı

İzmir'de sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağmur, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken; Çankaya, Alsancak ve Basmane gibi merkezi semtlerdeki araç trafiğinde sıkışıklıklar yaşandı.

ÇARŞIYI SU BASTI

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş hanını ise, yağmur suları nedeniyle su bastı.

Han içindeki bazı iş yerlerinde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

"BİRAZ ŞİDDETLİ YAĞDI MI HEMEN SU BASIYOR"

Gelinlik satan Mevlüt Uygan, "Yağış sabah daha fazlaydı, şimdi biraz kesildi. Kemeraltı'nda altyapı yetersizliği nedeniyle her yağmurda biz bu sorunu yaşıyoruz. Geçen yağmurda dükkana olduğu gibi su girmişti ve yaklaşık 100 gelinlik zarar görmüştü. Kemeraltı'nın uzun yıllardır çilesi bu. Biraz şiddetli yağmur yağdı mı hemen su basıyor. Yetkililere seslendik ve sesimizi duyurmaya çalıştık. Çözüm bulmaya çalışıyorlar ama yeterli olmuyor. Altyapının komple değişmesi gerek. Değişmez ise, bu sorun uzun yıllar devam edecek gibi görünüyor." dedi.