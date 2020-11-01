AjansHaber.com.tr Gündem Deprem bölgesi İzmir'de 9 şüpheli yakalandı

İzmir'e hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen 9 şüpheli yakalandı

İzmir'deki depremden sonra, hırsızlık yapmak için kente geldiği öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, enkaz bölgelerinde asayişin sağlanması için yoğun çaba içinde. Ekipler, tehlikeli olduğu için boşaltılan 172 binada, hırsızlık ve benzeri olaylara karşı 24 saat görev yapıyor. Şehir dışından hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen sabıkalı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Depremin hemen ardından İl Emniyet Müdürlüğünde 14 bin personel görev başına çağrıldı.

Polis ekipleri, kentte depremden sonra oluşan trafik yoğunluğunu hafifletmek için çalışma yürütüyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle motosikletli polisler, daha aktif rol alıyor. Polisler, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Bayraklı bölgesinde trafikte yoğunluk oluşmaması için vatandaşlara çağrıda bulunuyor.  

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bir anne ve 4 çocuğu enkazdan çıkarıldı
Tunç Soyer'in eşinden Charlie Hebdo'ya destek!
6,6'lık depreme gökdelen tepesinde yakalandı
Depremle ilgili provokasyon yapan kişi gözaltında
İYİ Parti'de bir FETÖ skandalı daha
Anne ve 2 çocuğuna ulaşan ekip o anları anlattı
E çüş artık! E yuh artık! E oha artık!