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İzmir'deki deprem sonrası deniz suyu taştı!

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası deniz suyu taştı, bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin etkisiyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

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