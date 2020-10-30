İzmir'deki deprem sonrası deniz suyu taştı!

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin etkisiyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Ege Denizi'nde yaşanan #deprem sonrası İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz taştı. pic.twitter.com/7yhqdY3lzq — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 30, 2020