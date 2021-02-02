İzmir'de yaşanan selde dengesini kaybeden kadın suyu yumrukladı

İzmir'de dün geceki yağışlarla birlikte gelen sel felaketiyle, Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi sular altında kaldı. Onlarca esnafın iş yerini su bastı. Caddede yürümeye çalışan bir kadının suya düşüş anı anbean bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Kentte şiddetli yağış hayatı felç etti. Dereler taştı, araçlar sular altında kaldı, mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. Kentte yine onlarca ev ve iş yerini su bastı. İzmir Valiliği, "Su baskınlarının yüzde 80'i ev, yüzde 20'si iş yeri olarak tespit edilmiştir. Yoğun bir seferberlik ile tüm ekiplerimiz sahada sel önleme ve hasar giderme çalışmalarına devam ediyor" şeklinde açıklama yaptı.

İzmir'de aşırı yağışlarla birlikte gelen sel felaketiyle, Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi sular altında kaldı



🔹Onlarca esnafın iş yerini su bastı. Caddede yürümeye çalışan bir kadının suya düşüş anı anbean bir vatandaşın kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/493Frl9KN1 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 2, 2021

YIL BOYUNCA YAĞAN YAĞMURUN YÜZDE 18'İ BİR GECEDE YAĞDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ise "Geçen yıl boyunca yağan yağmurun yüzde 18'i bir gecede yağdı. Metrekareye 126 kilogram su düştü, bu çok ciddi bir rakam" dedi.

KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ SULAR ALTINDA

Öte yandan, yağışlardan Konak ilçesine bağlı Alsancak bölgesi de etkilendi. Sağanak yağışla, Kıbrıs Şehitleri Caddesi sular altında kaldı. Bölgede onlarca esnafın iş yerini su bastı.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Bölgedeki esnaf, hasar tespit çalışmasını henüz yapamadıklarını belirtti. Yağışlar, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Bir kadının yürümeye çalışırken düştüğü anlar kameraya yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların devam edeceğini bildirdi.