İzmir'de yaşanan depremde 3 kişi yaralandı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Soylu: Yapı stoğunun değişmesi lazım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.

Bakan Soylu, "Gece yarısı saat 03.29 civarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.4 kilometre derinliğinde oldu; hem İzmir hem de Ankara'daki ilgili bölümlerimiz değerlendirmelerini yaptılar. Atlamak suretiyle 3 yaralı vatandaşımız var. Birisinin durumu ağır, şu anda geldiği andan beri müdahalesi yapılıyor. Hastanelere 31 vatandaşımız panik sebebiyle başvurdular. Bunların 3'ü şu an tedavi altında, 1'i yoğun bakımda" diye konuştu.

İzmir'de 03.29'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Konak'ta minaresi yıkılan camide incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yapı stokunu gördükten sonra bir kez daha oturup İzmir hakkında hep beraber değerlendirme yapmak lazım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası İzmir'e geldi. Konak ilçesinde bulunan Selahattinoğlu Cami minaresinin yıkılması sebebiyle bölgeye gelen Bakan Soylu; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AFAD yetkilileri ile incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Burada açıklama yapan Bakan Soylu, "Bu yapı stokunun bir an önce değişmesi lazım. Allah muhafaza böyle bir yapı stokunda İzmir'de beklenen bir depremle karşılaşırsak anlaşılıyor ki daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. Daha büyük, içimizi acıtacak, ülkemizi üzecek sorunlar ve maliyetler oluşturabilir. Bu açıdan buradaki yapı stokunu gördükten sonra bir kez daha oturup İzmir hakkında hep beraber değerlendirme yapmak lazım" diye konuştu.