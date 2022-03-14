AjansHaber.com.tr Gündem İzmir'de yasa dışı geçiş yapan göçmenler yakalandı

İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 222 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 222 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Mart'ta Zeytinler Mahallesi'nde seyir halindeki kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

Kamyonette 73 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araçtaki E.A. ve F.D. gözaltına alındı.

Ekipler, 12 Mart'ta da Zeytinler Mahallesi'ndeki Kokar Koyu mevkisinde 76'sı Afganistan, 39'u Irak, 8'i İran, 8'i Mısır, 3'ü Yemen ve 15'i Suriye uyruklu 149 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Hat açma-kapama bedeli kaldırılıyor mu?
Değer oluşturmaya odaklanıyoruz
282 adliye yeniden açılıyor
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
OGS depozito iadesi bankaların insafına kaldı
Eren Kış-31 operasyonu başlatıldı
11. yılında büyük Japonya depremi