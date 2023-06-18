İzmir'de vahşet! Derin dondurucuda 4 ceset bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu.

İhbar üzerine Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda 4 ceset buldu.

Vücut bütünlüklerinin bozulduğu tespit edilen cesetlerle ilgili olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma yürüttü, evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Türkmenistan uyruklu şüpheli aranıyor

İzmir Valiliğinden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, gelen ihbar üzerine evde araştırma yapan polisin Türkmenistan uyruklu G.H, L.G. ve L.G. adlı aynı aileden 3 kadın ile soyadı belirlenemeyen R. isimli bir erkeğin cansız bedenlerine ulaştığı kaydedildi.

Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.