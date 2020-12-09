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İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 26 sığınmacıyı kurtardı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Uçburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 26 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

 

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