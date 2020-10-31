İzmir'de tsunami sonrası şaşırtan görüntü!

Depremin hemen ardından tsunami ile de sarsılan Seferihisar'da şaşırtan bir görüntü ortaya çıktı. A Haber Muhabiri Nejat Kırbulut, denizden 400 metre ileride bir bahçede su içinde balıklar buldu. Tsunami ile deniz sularının şehrin içinde 400 metreye kadar ulaştığı görüldü.

İzmir'de deprem ve tsunaminin izleri yeni günle beraber daha net görülmeye başlandı. Kentte büyük tahribat oluşurken, vatandaşlar yaraları sarmaya çalışıyor. Özellikle depremin merkez üssü Seferihisar'da tsunami sonrası sokaklar harabeye dönmüş durumda. Sığacık Limanı yakınlarındaki işletmeler büyük hasar görürken, limandaki tekneler de yan yattı.

Tsunami, deniz suyunu kıyıdan 400 metre uzağa taşıdı



🔹Depremin etkisiyle oluşan tsunaminin ardından deniz suyu, kıyıya 400 metre uzaklıktaki bölgelere kadar ulaştı. Ölü balıklar ve su kalıntıları böyle görüntülendi.#Yanındayızİzmir pic.twitter.com/WxNAlHf4bg — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 31, 2020

TSUNAMİ İLE DENİZ SULARI 400 METRE ŞEHRİN İÇİNE GELDİ

Tsunaminin de deprem kadar etkili olduğu ortaya çıkan yeni görüntüler ile gözler önüne serildi. A Haber'in ulaştığı, görüntülerde birçok balığın 400 metre uzaklıktaki bir bahçeye kadar geldiği görülüyor.

Bahçede su birikintisi içinde bulunan balıkların canlı olması ise şaşırttı.

İZMİR DEPREM İLE SARSILMIŞTI

İzmir'de dün 14.51'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 25 vatandaş yaşamını yitirdi, 831 vatandaş yaralandı. 2059 personel ile arama ve yardım faaliyetleri sürüyor.

Enkaz altından 100'ün altında kişi kurtarıldı. Enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürüyor.