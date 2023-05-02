İzmir'de silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü!

Alınan bilgiye göre, G.Ç. ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Ramazan D. (32), Armutlu Hürriyet Mahallesi'nde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, G.Ç. üzerindeki tabancayla ateş ederek, Ramazan D'yi ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan D, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ramazan D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.