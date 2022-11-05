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İzmir'de sahte para operasyonu

İzmir'de sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Buca ilçesinde bir aracı durdurdu.

Araçtaki E.K ve M.Ç'nin üst aramalarında 106 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Yapılan soruşturmada şüphelilerle bağlantılı 3 kişi daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin İstanbul'dan temin ettikleri sahte paralarla bir markette alışveriş yaptıkları, alışveriş sitesi üzerinden ikinci el telefonunu satmak isteyen bir kişiyi de dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K ve M.Ç. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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