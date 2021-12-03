İzmir'de Millet İttifakı partilerinden ardı ardına istifalar!

Millet İttifakı partileri CHP ve İYİ Parti, İzmir'de ardı ardına yaşanan istifaların önüne geçemiyor. CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen İzmir'in çeşitli ilçelerinden istifa haberleri gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün İzmir'in Ödemiş ilçesinde, CHP ve İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 27 kişiye rozetleri takılmıştı. Bugün de İYİ Parti'den istifa eden 14 kişi MHP'ye üye oldu.

Parti binasındaki törende, yeni üyelere rozetlerini MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin taktı.

Şahin, konuşmasında, Türkiye'nin çok zor bir döneme girdiğini, ufak tefek fikir ayrılıklarının ülkenin geleceğinden önemli olamayacağını belirtti.

Türkiye'nin, emperyalist güçlerin oyununu bozduğunu ifade eden Şahin, "Türkiye 100 yıl önceki, 70 yıl önceki, 40 yıl önceki Türkiye değil. Kendi topunu, tüfeğini yapan, artık 5'inci nesil savaş uçağını yapan bir Türkiye var. Önümüzdeki engelleri yıkacağız." dedi.

Yeni katılımlarla güçlendiklerini kaydeden Şahin, "Allah izin verirse başarılı olacağız." diye konuştu. Veysel Şahin, MHP'ye katılan 14 kişinin İYİ Parti Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Selçuk ve Bergama ilçe teşkilatlarından istifa ettiğini sözlerine ekledi.