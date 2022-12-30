İzmir'de kule vinç devrildi! 5 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Bornova ilçesinde inşaatı süren bir gökdelene ait vinç, yapıya doğru devrildi. Vinçten kopan parçalar şantiyedeki konteynerlerin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından İzmir’de devrilen Kule Vinç kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 kişi de yaralandı. Şehrimize geçmiş olsun” dedi.