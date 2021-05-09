İzmir’de kripto para operasyonu
İzmir’de bir adreste gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı yollardan Türkiye’ye sokulduğu belirlenen 501 adet, 5 milyon lira değerinde kripto para üretim cihazı ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir depoda kripto paraların üretildiği cihazların bulunduğu şeklindeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Depoya düzenlenen operasyonda, karton kutular içerisinde 501 elektronik cihaz ele geçirildi. Cihazların kripto para üretiminde kullanıldığı belirlendi.
Daha önce İstanbul'da kullanıldıkları öğrenilen makinelerin yaklaşık 5 milyon lira değerinde oldukları bildirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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