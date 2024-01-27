İzmir'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi, Kuşadası Körfezi’nde (İzmir Menderes açıkları), 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Korkutan deprem 8.51 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi, şiddeti aynı verirken derinliği 6,5 km olarak belirtti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak saat 08.19 itibarıyla meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremle ilgili Valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur." ifadesini kullandı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat ise yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yansıyan bir olumsuzluk yok, alan taraması devam ediyor." dedi.