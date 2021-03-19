İzmir'de gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

Sağanak nedeniyle birçok noktada su birikintileri meydana gelirken, bazı ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı.

Yağış nedeniyle trafik de olumsuz etkilendi.

Şehrin ana arterlerinde trafikte meydana gelen yoğunluğu azaltmak için polis ekipleri çaba sarfetti.

DÜKKANLARI SU BASTI

Tarihi Kemeraltı Çarşısı da yağıştan nasibini aldı.

Mazgallardan taşan sular, iş yerlerine doldu. Bir han sulara teslim oldu.

Esnaf kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye etmeye çalıştı. Esnaf Aytaç Karaca, bu durumun yıllardır süregelmesine rağmen çözüm bulunamadığının altını çizdi.

İzmir'de esnaf yine su baskınlarına teslim oldu



🔹İzmir'de geceden itibaren etkili olan sağanak yağmur nedeniyle kentin birçok noktasında olumsuzluklar meydana geldi.

🔹Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda birçok dükkanı su bastı. pic.twitter.com/RmAwybJrnF — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 19, 2021

"HER YAĞMURDA AYNI SORUN"

Karaca, "Her yağmurda aynı sorunu yaşıyoruz. Esnaf mağdur durumda. Hanın içi sular altında kaldı. Birçok kez başvurularda bulunmamıza rağmen Kemeraltı'na çözüm bulamadılar. Yağmur yağsın istemiyoruz. Dükkanlarımızı hala açamadık. İçindeki ürünlerimiz de zarar gördü. Demek ki burası böyle gelmiş böyle gidecek" dedi.

"ARTIK ÇÖZÜM BULSUNLAR"

Sabahın erken saatlerinden itibaren işyerinin önündeki suları tahliye etmeye çalıştığını belirten esnaf Şeyma Sümer, "Su bastığı için dükkanımı hala açamadım ve suyu tahliye etmeye çalışıyorum. 1994'ten beri bu sorun devam ediyorsa bu belediyenin hatasıdır. İsimlerin hiçbir önemi yok. Halka hizmet etmekle görevliler. Orada oturmakla olmaz. Sabahtan beri suyu temizlemek için uğraşıyorum. Pandemi sebebiyle zaten işlerimiz çok iyi değilken bir de bununla uğraşıyoruz. Yağmur bizi bitirdi. Kemeraltı'na bir çözüm bulsunlar" dedi.

"1982'DEN BU YANA MANZARA HİÇ DEĞİŞMEDİ"

Her yağmurda çarşı esnafının zor durumda kaldığına vurgu yapan esnaf Erkan Akbulak, "1982'den bu yana buradayız. Ancak o yıldan beri bu manzara hiç değişmedi. Biz artık bu soruna çözüm istiyoruz ama çözüm bulamıyorlar. Bunun önlemini almak çok mu zor? Esnaf olarak zor durumdayız. Geçtiğimiz günlerde yağan yağmurda da dükkanımı su basmıştı. Gelip incelediler ama sonuç çıkmadı. Henüz hiçbirimiz siftah yapamadık" diye konuştu.