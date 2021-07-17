İzmir'de dev uyuşturucu operasyonu: 26 ton malzeme ele geçirildi

Çin'den uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir kimyasalın deniz yoluyla İzmir'in Aliağa Limanı'na gönderileceği bilgisi üzerine Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon düzenlendi.

Ekipler, evraklarında boya, reçine, parfüm ve ilaçlarda kullanılan 'benzil klorür' maddesi taşındığı görünen konteynerleri incelemeye aldı. İncelemede, 120 varil içerisinde, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 26 ton 160 kilogram asetil klorür hidrolik asit maddesi ele geçirildi.

Tek operasyonda ele geçirilen en yüklü kimyasal

Operasyon kapsamında ilk etapta 1 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen kimyasalla 13 ton eroin üretiminin gerçekleştirilebileceği bildirildi. Operasyonda ele geçirilen kimyasal maddenin, Türkiye'de tek seferde ele geçerilen en yüklü kimyasal malzeme olduğu bildirildi.

Bu arada polis ekipleri, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mersin'den İzmir'e atanan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin görevinin 3'üncü gününde önemli bir operasyona imza atmış oldu.