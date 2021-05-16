İzmir’de denize oluk oluk pislik akıtılıyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Konak Pier civarında Körfez'e kirli su dökülmesi görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Sürekli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Körfezde yüzmekten zaten çoktan umudu kestik. İzmir'in merkezinde CHP'li yerel idarenin burnunun dibinde denize oluk oluk akıtılan bu pislik neyin nesi onu anlama çalışıyoruz. CHP'li Soyer pembe rüyasından uyanıp yanıtlayabilir mi lütfen?" ifadelerini kullandı.

Sürekli'nin paylaştığı görüntülerde, çamurlu suyun tahliye borusundan denize aktığı görülüyor.