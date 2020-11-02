İzmir'de can kaybı 83'e yükseldi

Türkiye, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Merkez üssü Seferihisar olan deprem, birçok şehirde hissedilirken yıkım İzmir'de yaşandı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, “Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1120 artçı sarsıntı yaşanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türk Kızılay tarafından 113 personel, 144 gönüllü, 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ve 83.480 malzeme (ikram ve içecek) yardımı yapıldığı belirtildi.

CAN KAYBI 83'E YÜKSELDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremdeki can kaybının 83'e yükseldiğini, 962 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bakan Kurum, 6 binada arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini de bildirdi.

BAKANLARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM:

*743 kişi taburcu oldu, 219 kişi tedavide

*Vefat sayımız 83’e yükseldi.

*Şu ana kadar 962 vatandaşımızı yaralı olarak kurtardık

*4'ü ağır 9 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor

*942 personeller hasar tespit çalışmaları sürüyor

*11 binada çalışmalar bitti, 6 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

*Hane başına 360 bin lira eşya yardımı yapacağız

*Tsunamiden zarar gören esnafa ödemeler başladı

*Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık

*Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var

*Konteyner kent kurulum sürecini başlattık. Bayraklı'da 46 bin 300 metrekarelik alana 1000 kişilik konteyner kent kuruyoruz

ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI SELÇUK:

*Bugün deprem bölgesine 5 milyon TL yardım aktarılacak

*270 personel, 25 araç ile 1500'ü aşkın vatandaşa ulaşıldı. Ekiplerimiz bölgede psiko-sosyal destek sağlıyor

*Devletimiz depremin ilk anından itibaren tüm imkanları ve kurumlarıyla birlikte seferber oldu

TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ

*Her afet bir sonraki için çıkarılacak dersler içeriyor.

*11 baraj ve gölette problem yok, hepsinin kontrolleri bitti. 13 baraj ve göletteki çalışmalarımız da sürüyor. Genel olarak söylüyorum bunlarda da bir problem çıkmayacağını düşünüyoruz.