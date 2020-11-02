İzmir'de bir korkutan deprem daha!
AFAD, depremin derinliğini 6.18 km olarak belirlerken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4, derinliğini ise 8 km olarak duyurdu.
4'ÜN ÜZERİNDE 44. ARTÇI
30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1226 artçı sarsıntı yaşandı.
KANDİLLİ ŞİDDETİ 4.4 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.4 olarak açıkladı.
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