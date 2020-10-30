İzmir'de binanın yıkılma anı kamerada

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferhisar açıkları olan deprem İstanbul dahil tüm Marmara'da hissedildi. Buca ve Bayraklı ilçesinde yıkılan binalar olduğu öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise deprem sonrası hasar gören binanın çöküşü anbean kaydedildi.

#SONDAKİKA



🔹Merkez üssü Seferihisar olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar alan binanın, depremin hemen ardından yıkıldığı görüntüler kameralara böyle yansıdı.#deprem pic.twitter.com/CNhRV9yjr1 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 30, 2020