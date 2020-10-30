İzmir'de binanın yıkılma anı kamerada
İzmir'i sallayan depremde hasar gören binalardan birinin çökme anı kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferhisar açıkları olan deprem İstanbul dahil tüm Marmara'da hissedildi. Buca ve Bayraklı ilçesinde yıkılan binalar olduğu öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise deprem sonrası hasar gören binanın çöküşü anbean kaydedildi.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 30, 2020
🔹Merkez üssü Seferihisar olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar alan binanın, depremin hemen ardından yıkıldığı görüntüler kameralara böyle yansıdı.#deprem pic.twitter.com/CNhRV9yjr1
Yorumlar