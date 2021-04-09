İzmir'de askeri uçak düştü

İzmir’de 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan KT-1 tipi helikopter, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı, arama kurtarma çalışmasıyla 2 pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

İzmir’de askeri bir uçak eğitim uçuşu sırasında denize düştü.

Henüz bilinmeyen bir nedenle Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğrayan uçaktan 2 pilot sağ olarak kurtarıldı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

İzmir'de eğitim uçuşu sırasında denize düşen KT-1 tipi uçakta bulunan 2 pilot kurtarıldı



🔹İzmir Valisi Köşger,"İki pilotumuz Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır."

🔹Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.



📎https://t.co/eSKE84DFsd pic.twitter.com/YJJ7Nnyigl — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 9, 2021

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı''

İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı.