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İzmir'de askeri uçak düştü

İzmir Foça açıklarında eğitim uçuşu yapan KT-1 tipi askeri uçak düştü.

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