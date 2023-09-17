İzmir'de aranan 3 mürettebattan acı haber geldi!

İzmir'deki orman yangınına müdahale eden helikopter saat 23.53'te Tahtalı Barajı'na düşmüştü. Mürettebattan bir kişi bugün erken saatlerde kurtarıldı.

3 mürettebattan acı haber

Diğer 3 mürettebat için arama-kurtarma çalışmaları sürerken acı haber geldi. Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "Menderes'imizde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan orman yangınına müdahale ederken baraja düşen helikopterimizdeki 3 mürettebatımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Mürettebatımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.