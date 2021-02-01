AjansHaber.com.tr Gündem 4,1'in ardından 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha!

İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem!

İzmir'de merkez üssü Karaburun ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir dakika sonra da bölgede 4,8'lik bir deprem oldu.

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Saat 08.46'da İzmir'in Karaburun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 20.69 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı Karaburun ilçesi ve çevresinde de hissedildi.

Bir dakika sonra aynı bölgede bu kez 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu depremin derinliği de 7 kilometre olarak kaydedildi.

Yine Karaburun açıklarındasaat 08.03'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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