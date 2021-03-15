İzmir'de 5 yıl sonra Kılıçdaroğlu asfaltı

Keseli, Kılıçdaroğlu'nun geçeceği yolun asfaltlandığını, arka sokağının ise çamur ve çukurla kaderine terk edildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun geçeceği yolun 5 yıldır köstebek yuvası gibi durduğu, CHP lideri geçecek diye asfaltlandığı öğrenildi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Karşıyaka ziyareti sonrası AK Parti'den asfalt salvosu geldi. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, Karşıyaka'da Kılıçdaroğlu'nun geçeceği yolun asfaltlanıp, hemen arkasındaki sokağın ise kaderine terk edildiğini ifade etti.

Keseli, "Kılıçdaroğlu'nun geçeceği sokağı, birkaç gün önce asfaltlayan CHP, yalnızca bir arka sokaktaki çukurları ise görmezden gelmiştir. Karşıyaka'da Kılıçdaroğlu'na hizmet, vatandaşaysa nispet yapılmıştır." dedi.

KULAK TIKAMAYI SÜRDÜRÜYOR

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Keseli, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP belediyeciliğine yönelik söylediği 'Çöp, çamur, çukur' ifadelerinin ne kadar haklı bir tespit olduğunu bu kez Karşıyaka'da gördük. Göreve gelişinin üstünden 2 yıl geçmesine rağmen ilçenin ne sahil şeridinde, ne de iç kesimlerinde çöp ve temizlik sorunlarının üstesinden gelmeyi başaramayan Sayın Cemil Tugay ve yönetimi yollarımızın kötü durumda oluşuna da kulak tıkamayı sürdürmektedir. Köstebek yuvasına dönen sokaklarımız, her yağmurda çamur içinde kalıyor, günden güne çukurlarımız artıyor." dedi.

KILIÇDAROĞLU SOKAK SOKAK GEZSİN

Karşıyakalılara hizmet etmeyen bir İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi ile karşı karşıya olduklarını dile getiren Keseli, "Vatandaşlarımızın bugünden sonra iki seçeneği vardır. Ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçemizi sokak sokak gezeceği bir program oluşturup böylece belediyeyi kendi genel merkezlerine mahçup olmaması için hizmete zorlayacaklar ya da hizmet belediyeciliğini seçecekler. Bu iki seçenekten ilki imkansıza yakın, diğeriyse bir oy kadar yakın." dedi.

HİZMETSİZLİK VE BORÇ YÜKÜ

Karşıyaka'da bir hayal dünyası yaratılmaya çalışıldığını söyleyen Keseli, "Bugün sahile gitseler şikayet, Çarşı esnafına gitseler şikayet, Cumhuriyet Mahallesi'ne gitseler diyeceğim ama artık oraya gidecek yüzleri kalmadı. Dolayısıyla CHP belediyeciliği, hizmetsizlik ve borç yüküyle sarmalıyla birlikte Karşıyaka'da iflas etmiştir." dedi.