İzmir'de 4.3 şiddetinde deprem oldu!

Ege Bölgesi bugün beşik gibi sallanıyor. İlk deprem haberi Kuşadası Körfezi'nden geldi. Saat 10:57'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.

AFAD'ın verilerine göre merkez üssü İzmir Menderes'te 14:14'te yerin 11 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise, Ege'de Kuşadası Körfezi'nde saat 14:14'te 4.1 ve 4 dakika sonra 14:18'de 4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.