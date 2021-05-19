İzmir'de 4.3 şiddetinde deprem oldu!
İzmir ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde peş peşe depremler meydana geldi. İzmir'in Menderes ilçesi saat 14:14'te 4.3 şiddetinde sallandı. Kandilli ise 14:18'de ise 14:14 ve 14:18'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem kaydedildiğini duyurdu.
Ege Bölgesi bugün beşik gibi sallanıyor. İlk deprem haberi Kuşadası Körfezi'nden geldi. Saat 10:57'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.
AFAD'ın verilerine göre merkez üssü İzmir Menderes'te 14:14'te yerin 11 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise, Ege'de Kuşadası Körfezi'nde saat 14:14'te 4.1 ve 4 dakika sonra 14:18'de 4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 19, 2021
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Menderes (Izmir)
Tarih-Saat : 19.05.2021, 14:14:59 TSİ
Enlem : 38.0810 N
Boylam : 27.0033 E
Derinlik : 10.68 km
Detay : https://t.co/P2VusJmdGZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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