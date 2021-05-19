AjansHaber.com.tr Gündem İzmir'de korkutan deprem!

İzmir'de 4.3 şiddetinde deprem oldu!

İzmir ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde peş peşe depremler meydana geldi. İzmir'in Menderes ilçesi saat 14:14'te 4.3 şiddetinde sallandı. Kandilli ise 14:18'de ise 14:14 ve 14:18'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem kaydedildiğini duyurdu.

Ege Bölgesi bugün beşik gibi sallanıyor. İlk deprem haberi Kuşadası Körfezi'nden geldi. Saat 10:57'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.

AFAD'ın verilerine göre merkez üssü İzmir Menderes'te 14:14'te yerin 11 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise, Ege'de Kuşadası Körfezi'nde saat 14:14'te 4.1 ve 4 dakika sonra 14:18'de 4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

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