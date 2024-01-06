İzmir ve Malatya'da deprem meydana geldi!

İzmir açıklarında, Ege Denizi Çandarlı Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının 9.18 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Bu depremden dakikalar sonra Malatya'nın Battalgazi ilçesinde de bir deprem hissedildi. 4,0 büyüklüğünde olan deprem vatandaşları korkuttu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının derinliğinin 8.76 km olduğu açıklandı.