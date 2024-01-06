İzmir ve Malatya'da deprem meydana geldi!
İzmir açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremden yaklaşık 10 dakika sonra ise Malatya'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
İzmir açıklarında, Ege Denizi Çandarlı Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının 9.18 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2024
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [07.44 km] Aliağa (İzmir)
Tarih:2024-01-06
Saat:14:53:31 TSİ
Enlem:38.83 N
Boylam:26.88861 E
Derinlik:9.18 km
Detay:https://t.co/Xwys0ln3Pt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bu depremden dakikalar sonra Malatya'nın Battalgazi ilçesinde de bir deprem hissedildi. 4,0 büyüklüğünde olan deprem vatandaşları korkuttu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının derinliğinin 8.76 km olduğu açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2024
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-01-06
Saat:15:10:09 TSİ
Enlem:38.16944 N
Boylam:38.58972 E
Derinlik:8.76 km
Detay:https://t.co/xupSnGg8ko@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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