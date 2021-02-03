İzmir sokaklarında sörf tahtasıyla gezen vatandaş
İzmir'de etkili olan sağanak yağış sonrası kentte su altında kalan sokaklar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
İzmir'de önceki gece başlayan ve gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle kentte hayat durma noktasına geldi.
Aşırı yağış sebebiyle sokaklar su altında kaldı, ev ve iş yerleri ile çok sayıda araç zarar gördü.
İZMİR SOKAKLARINDA ZOR ANLAR
Yaşanan selde sörf tahtasıyla sokaklarda gezmek zorunda kalan bir vatandaş, kameraya yansıdı.
Su üzerinde ilerleyen kişi, binadan görüntülendi.
İzmir'de Venedik usulü ulaşım— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 3, 2021
🔹İzmir'de etkili olan yağış sonrası çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Bir vatandaşın evine ulaşmak için kanoyla kürek çektiği anlar sosyal medyada gündem oldu. pic.twitter.com/nOAWZLsoKe
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