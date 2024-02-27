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İzmir merkezli 9 ildeki terör operasyonu: 21 gözaltı

İzmir merkezli 9 ilde terör örgütü DHKP/C ve MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda terörizme finansman sağladıkları suçlamasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şubesi ve MİT Başkanlığı desteğiyle, terörizmin finansmanının engellenmesi kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 9 ilde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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