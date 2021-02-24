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İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: 148 gözaltı kararı

İzmir merkezli 47 ilde muvazzaf ve ilişikleri kesilmiş askeri okul öğrencisi toplam 148 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli 47 ilde eşzamanlı FETÖ operasyonu gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda, 103’ü muvazzaf 134 asker ile 14’ü askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 148 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen 148 kişiden 130'u yakalandı.

ANKESÖRLÜ TELEFONLARLA ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNİ ARADILAR

Şüphelilerin ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürüldü.

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