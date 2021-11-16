İzmir merkezli 21 ilde 'saadet zinciri' operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 21 ilde 89 şüpheli hakkında, 'Saadet Zinciri' sistemi kurarak, birçok kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri de sabahın erken saatlerinde şüphelilere yönelik başlattıkları operasyonları sürdürüyor. Şüphelilerin, hiyerarşik yapı oluşturarak, örgüt disiplini ve dayanışması içinde hareket ettikleri, mağdurlara sosyal medya, dergi ve toplantılarla ulaştıkları, kurdukları firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri sattıkları, elde ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıkları belirlendi.

Saadet zinciri nedir?

Saadet Zinciri, 1990'lı yıllarda ortaya çıkmış bir para kazanma sistemi olan piramit sistemin halk arasındaki ismidir. İngilizce ismi pyramid schemedir. Sadece piraamidin en üstündekilerin çok para kazandığı ve satılan bir ürün veya hizmetin görünürde olmadığı bu sistemde her bir kişi altındakinden para kazanıp üstündeki para kazandırır. Piramit sadece bu görünürde olmayan ürün veya hizmetin satın alınması konusunda ikna edilen kişiler tarafından alınması ile beslenir.

Klasik çok katlı pazarlama (multi level marketing) sisteminin devşirilmiş bir modeli olarak da adlandırılabilir. Ağ pazarlama veya MLM'nin aksine ortada bir ürün veya hizmet bulunmamaktır. Tamamen para ile para kazanma metodu üzerine kurulmuştur.

Saadet Zincirinin Türkiye'deki kurucusu kimdir?

Saadet zincirinin Türkiye'deki kurucusu Kenan Şeranoğlu olarak bilinmektedir. Titan Kenan kimdir? Sorusunun yanıtı da budur. Sistemin kurucuları olarak bilinen Kenan Şeranoğlu ve Ahmet Hakan Baz bir otelde doğum günü kutlaması yaparken yapılan baskında tutuklanarak ceza evine gönderilmişlerdir.

YASAL MI?

Dünyada birçok ülkede yasal olan bu sistem; Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Kanada, Çin, Kolombiya, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Almanya, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, İran, İtalya, Japonya, Malezya, Meksika, Nepal, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Filipinler, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Güney Afrika, İspanya, Sri Lanka, İsveç, İsviçre, Tayvan, Tayland, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaktır.

Türkiye'de de Piramit satış sistemleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 80 inci maddesinde düzenlenmiş ve yasaklanmışt