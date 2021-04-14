İzmir halkı CHP'li Başkan Tunç Soyer'e isyan etti: "Abdest almaya suyumuz yok"

Muhtar Kaya, İZSU'nun bölgeye su sağlamak için sondaj çalışması başlattığını, üç kuyu açıldığını, çıkan suyun teste gönderildiğinin söylendiğini ancak halen bir sonuç alınamadığını artık sabırlarının taştığını belirtti.

Köyün hayvancılıkla geçimini sağladığını, bu nedenle su ihtiyacının fazla olduğunu da dile getiren Kaya, su sorunu nedeniyle bazı sakinlerin mahalleyi terk etmeyi düşündüğünü de savundu.

Mahalle çeşmesinden hayvanları için su dolduran vatandaşlardan Nazmiye Ateş de su sorununa kalıcı çözüm bulunmasını istediklerini belirterek, "Ne yapacağız ? Elimizi ayağımızı yıkayamıyoruz. Olmayınca ne yapalım. Susuz ne olur. Değirmen dönmez ki susuz. Nasıl yapacağız bilmiyorum." ifadelerini kullandı.