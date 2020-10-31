İzmir depreminin ardından Avrupa'dan Türkiye'ye dayanışma mesajları

Ege Denizi’nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Avrupa’dan çok sayıda devlet başkanı ve siyasetçi Türkiye’ye taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Dualarım, Türkiye ve Yunanistan’da hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralılarla." ifadesini kullandı.

"Kosova Türk halkının yanında"

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir’de meydana gelen trajediden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Dualarımız hayatını kaybedenler ve yaralıların yakınlarıyla, Kosova bu zor zamanda Türk halkı ve devletinin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, İzmir’de meydana gelen depremden derin üzüntü duyduğunu dile getirerek, Kosova halkının Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

"Fransa, yardıma hazır"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Ege Denizi’ndeki büyük depremin Türkiye ve birkaç Yunan adasını vurduğunu belirterek, "Yunanistan ve Türk halkı ile tam dayanışma içindeyiz. Yanlarındayız ve onlara yardımlarımızı seferber etmeye hazırız." mesajını paylaştı.

Arnavutluk'tan dayanışma açıklaması

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Arnavutluk’un Türk ve Yunan dostlarının acısını paylaştığını kaydederek, "Sevdiklerini kaybedenlerin ve bu zor günü yaşayanların yanındayız. Arnavutluk tüm olanaklarıyla dost ülkelerinin yanındadır." mesajını paylaştı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Dzaferovic, mesajında, "İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Depremde yaşamını yitirenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Cesur kurtarma ekiplerini özverili çalışmalarından ötürü tebrik ediyoruz. Dualarımız Türk kardeşlerimizle." ifadelerine yer verdi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Yunanistan'da meydana gelen depremler nedeniyle derin üzüntü duyduğunu, her iki ülkeye de gerekli yardımı yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İsrail'den Türkiye'ye yardım teklifi

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın İsrail ordusuna bir arama kurtarma ekibini Türkiye'ye göndermek için hazırlıklara başlanılması talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun ihtiyaç duyulması halinde yaralıların tedavisi için deprem bölgesine bir sahra hastanesi kurmaya da hazır olduğu ifade edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Tel Aviv'in yardım önerisinin Türk yetkililere iletildiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Tel Aviv'in yardım önerisi Türkçe dayanışma mesajıyla aktarıldı.

Paylaşımda, "Bu zor zamanlarda, yardım için güçlü bir el uzatacağız." ifadesi kullanıldı.

Hollanda

Avrupa'da çok sayıda ülkeden Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve destek mesajı gönderildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, basına yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'ı etkileyen korkunç bir deprem yaşandığına dikkati çekerek, "Kalbimiz Türk ve Yunan halkı ile beraber, yardım edebileceğimiz bir şey varsa hemen hazırız." dedi.

"AB ve NATO yardıma hazır"

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, deprem nedenliyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Düşüncelerimiz mağdurlar ve aileleri ile birlikte. Hayatta kalanları arama kurtarma çalışmalarının başarılı olmasını umuyoruz. Avrupa Birliği (AB) ve NATO yardım sağlamaya hazır." ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Raab, "Ege Denizi'nde meydana gelen depreme ait yıkım görüntülerini görünce çok üzüldüm. Tüm düşüncemiz depremden etkilenenlerle. İngiltere, Türk ve Yunan dostlarımızı desteklemeye hazır." görüşünü paylaştı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından depremle ilgili yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İtalya, bugün Ege Denizi’nde şiddetli depremin vurduğu Yunanistan ve Türkiye’nin dost haklarına yakınlığını ve dayanışmasını belirtiyor. Kurbanların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler."

Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo da Twitter hesabından, "Kalbimiz ve düşüncelerimiz Türkiye ve Yunanistan halklarıyla beraber. Sevdiklerini kaybedenlere en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında bulundu.

İspanya ve İsveç'ten taziye

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya Hükümeti, bugün Yunanistan'ın Samos Adası ve Türkiye'nin İzmir ilini etkileyen şiddetli depremin trajik sonuçları karşısında Yunanistan ve Türkiye halkına desteğini ve dayanışmasını ifade etmek istiyor. İspanya Hükümeti, ölenlerin ailelerine en derin taziyelerini sunuyor ve bu korkunç olay sonucunda yaralıların hepsinin bir an önce iyileşmesi ümit ediyor." ifadesine yer verildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, depreme ilişkin kaygı verici haberler geldiğini belirterek, olaydan etkilenen Türk ve Yunan vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Estonya Dışişleri Bakanı Urman Reinsalu, şiddetli deprem sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.