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İzmir depreminde avukatın soğukkanlılığı hayrete düşürdü

İzmir'in Konak ilçesinde avukatlık yapan Atılay Özün'ün deprem anındaki soğukkanlılığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Seferihisar açıklarında meydana gelen, 114 kişinin hayatını kaybettiği depreme, Alsancak semtinde avukatlık yapan Atılay Özün çalışırken yakalandı. Güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, Özün'ün soğukkanlığı dikkat çekti.

OLAN BİTENE ALDIRIŞ ETMEDİ

Görüntülerde deprem sebebiyle nedeniyle eşyalar devrilmesine rağmen Özün'ün telefon konuşmasına devam ettiği deprem sona erdikten sonra devrilen su sebilini kaldırdığı görülüyor.

 

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