İzmir depreminde avukatın soğukkanlılığı hayrete düşürdü
İzmir'in Konak ilçesinde avukatlık yapan Atılay Özün'ün deprem anındaki soğukkanlılığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Seferihisar açıklarında meydana gelen, 114 kişinin hayatını kaybettiği depreme, Alsancak semtinde avukatlık yapan Atılay Özün çalışırken yakalandı. Güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, Özün'ün soğukkanlığı dikkat çekti.
OLAN BİTENE ALDIRIŞ ETMEDİ
Görüntülerde deprem sebebiyle nedeniyle eşyalar devrilmesine rağmen Özün'ün telefon konuşmasına devam ettiği deprem sona erdikten sonra devrilen su sebilini kaldırdığı görülüyor.
İzmir depreminde, içinde bulunduğu bina şiddetle sarsılırken telefonla konuşmakta olan Avukat Atılay Özün'ün soğukkanlılığını koruduğu anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) November 5, 2020
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