İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı; Dila Koyurga’nın beraat kararını istinafa götürüyor

BAŞSAVCILIK: MAHKEMENİN GEREKÇELİ KARARININ YAZILMASINA MÜTEAKİP İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULACAK"



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı açıklamasında; "Soruşturma sonunda 8 Haziran 2020 tarihli iddianame ile İzmir 23. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/443 esasına kayden dava açılmış ise de, 21 Ocak 2021 tarihli ilk duruşmada suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmiştir. Bu karara karşı Başsavcılığımız tarafından istinaf yoluna başvurmak üzere 22 Ocak 2021 tarihinde süre tutum dilekçesi verilmiş olup, gerekçeli kararın yazılmasına müteakiben istinaf yoluna başvurulacaktır" denildi.





"ŞÜPHELİ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK VE ZAMANAŞIMINDAN DOLAYI KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:



"Söz konusu paylaşımlarda öne sürülen olayda, suça sürüklenen çocuk D. K. tarafından yapılan 2 Haziran 2013 ve 16. Haziran 2013 tarihli paylaşımlara konu olayla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan vekili tarafından 26 Mayıs 2020 tarihli dilekçe ile 'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret' suçundan şikâyetçi olunmuştur. Söz konusu paylaşımların vuku bulduğu tarihte Cumhurbaşkanımızın başbakan olması nedeniyle soruşturma genel hükümlere göre başlatılmıştır."





"ŞÜPHELİ 2014 YILINDA 18 YAŞINI DOLDURMUŞTUR"



"İlgili, 2014 yılında 18 yaşını doldurmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/49799 soruşturma sayılı dosyası üzerinden yürütülen soruşturma sonunda, paylaşımların yapıldığı tarihte failin 18 yaşından küçük olması, bu nedenle TCK 66/2. fıkrası uyarınca fiilin 5 yıl 4 aylık zamanaşımı süresine tabi olması ve bu sürenin de şikâyet tarihi itibarıyla dolmuş olması sebebiyle 8 Haziran 2020 tarihinde Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir. Bu karar, Sayın Cumhurbaşkanımızın vekiline 13 Haziran 2020 tarihinde elektronik tebligat yoluyla usulüne uygun şekilde tebliğ edilmiş, karara yönelik herhangi bir itirazda bulunulmamıştır."





"PAYLAŞIMLARINI 2019'DAN ÖNCE BELİRLENEMEYEN BİR TARİHTE KALDIRMIŞ"



"Zamanaşımının dolmasına esas kabul edilen İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü raporuna göre, 2013 yılında atılmış söz konusu twitlere rastlanmadığı, paylaşımların 2019'dan önce belirlenemeyen bir tarihte kaldırılmış olduğu belirtilmiştir."





DİLA KOYURGA'NIN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI YAPTIĞI PAYLAŞIM



"Öte yandan, şikâyet dilekçesinde yer almayan ancak soruşturma sırasında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen tespit edilen 17 Temmuz 2016 tarihli paylaşımdaki 'Dün Konak Meydanına inipte direnme ayağına hırsızlık yapan şerefsizler saat kulesinin saatine musluk başlıklarına kadar çaldılar. Kanınızda var.' şeklindeki ifadeler ile ilgili olarak TCK'nın 216/2. maddesi kapsamında soruşturmaya devam edilmiştir. 'Halkın bir kesimini alenen aşağılamak' suçundan yürütülen soruşturmada, 'konutu terk etmemek' şeklindeki adli kontrol talebinde bulunulmuş, İzmir 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 2020/303 D.iş sayılı kararıyla şüpheli hakkında 27 Mayıs 2020 tarihinde 'elektronik kelepçe takılarak konutu terk etmemek' adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir. Bu karar 5 Haziran 2020 tarihinde yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrole çevrilmiştir.



"GEREKÇELİ KARARIN ARDINDAN İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULACAK"



"Soruşturma sonunda 8 Haziran 2020 tarihli iddianame ile İzmir 23. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/443 esasına kayden dava açılmış ise de, 21 Ocak 2021 tarihli ilk duruşmada suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmiştir. Bu karara karşı Başsavcılığımız tarafından istinaf yoluna başvurmak üzere 22.01.2021 tarihinde süre tutum dilekçesi verilmiş olup, gerekçeli kararın yazılmasına müteakiben istinaf yoluna başvurulacaktır."



"(...) Cumhuriyet Başsavcılığımız, hukukun üstünlüğü ilkesinin rehberliğinde, kanunların çizdiği çerçeve içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirerek soruşturmalarına devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"KARARA YÖNELİK İTİRAZDA BULUNULMAMIŞTIR" İDDİASI

Öte yandan; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; "8 Haziran 2020 tarihinde Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir. Bu karar, Sayın Cumhurbaşkanımızın vekiline 13 Haziran 2020 tarihinde elektronik tebligat yoluyla usulüne uygun şekilde tebliğ edilmiş, karara yönelik herhangi bir itirazda bulunulmamıştır" şeklindeki ifadelerine cevap geldi.

ŞÜPHELİ DİLA KOYUNCU HAKKINDA TCK 299 KAPSAMINDA CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in TCK 125 maddesi kapsamında ilk dilekceye ek olarak TCK 299 maddesi kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sikayette bulunulduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı avukatının TCK 125 maddesi kapsamındaki takipsizliğe TCK 299 maddesi kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret suçunu şikayet ettiği olunduğu gerekçesiyle itiraz etmediği bildirildi.

İŞTE O SUÇ DUYURUSU

Ahmet Özel'in 27 Mayıs 2020 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuru şöyle: "Dila Koyurga suça konu paylaşım suçu öğrendiğimiz tarihte yayında/ulaşılabilir olmasından dolayı devam eden eylem nedeniyle TCK'nın 299. maddesi gereğince Cumhurbaşkanına hakaret suçu gerçekleşmiş olup şüphelinin suç teşkil eden paylaşımlarının ekran görüntüleri tarafımızca alınıp delil olarak sunulmuş olsa da şüpheli tarafından daha sonra hesabından kaldırılmıştır. Ancak tarafımızca sunulan deliller güncel olup suç tarihi de 26 Mayıs 2020 tarihidir. Yukarıda arz ve izah olunan ve savcılığınızca re'sen gözetilecek diğer hususlar muvacehesinde, özel hukuka ilişkin haklarımız mahfuz kalmak kayıt ve şartıyla; TCK'nun 299 maddesinde hükmü bulunan Cumhurbaşkanına hakaret suçu gereğince şüpheli hakkında soruşturma yapılarak kamu davası açıkmasını ve açılacak olan davaya müdahil olarak kabulümüzü saygıyla talep ederim." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in; şüpheli Dila Koyurga hakkında TCK 299 kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturma açılması bekleniyor.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/01/23/son-dakika-izmir-cumhuriyet-bassavciligi-dila-koyurganin-beraat-kararini-istinafa-goturuyor