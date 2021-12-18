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İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında mobil radar ile yapılan kontrollerde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalıştıklarını tespit etti. Ekipler, 31 göçmeni yakalayarak kıyıya çıkardı. Yapılan çalışmayla aynı bölgede 19 kaçak göçmen daha yakalandı.

Toplam 50 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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