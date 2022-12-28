İzinsiz yabancı işçi çalıştırana 35 bin lira ceza!

İzinsiz yabancı çalıştırana 35 bin lira ceza kesilecek.

Artış yüzde 122,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranına göre yapıldı.

Buna göre, yeni yılda izni bulunmayan yabancıları çalıştıran işverenler "her bir çalışan için" 35 bin 815 TL idari para cezası ödeyecek.

İşverenler, çalışma izni bulunmadan "bağımsız çalışan yabancı" için 28 bin 655 TL ve çalışma izni olmadan "bağımlı çalıştırılan yabancılar" için de 14 bin 318 TL ceza ödeyecek.