İYİ Parti’yi karıştıran ziyaret

Edirne Belediyesi'nin İYİ Parti Meclis üyesi Duygu Şener, partisine haber vermeden CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla belediye kuruluşu olan Personel AŞ’ye yönetici oldu. İYİ Parti il yönetimi Şener’i kesin ihraç talebiyle disipline sevk ederken İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı ve yöneticileri Şener’e “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. İl Başkanı Ekrem Demir disiplin süreci devam eden bir kişiyinin ziyaret edilmesinin suç olduğunu söyledi.

İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığı, Edirne Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısında partisinin izni olmadan belediyenin kuruluşu olan Edirne Belediyesi Personel AŞ yönetim kuruluna CHP'nin oylarıyla seçilen İYİ Partili meclis üyesi Duygu Şener ihraç istemiyle disiplin kuruluna verildi. Ancak İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ve yönetim kurulu Şener'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulununca bu kez partinin Edirne İl Başkanı Ekrem Demir isyan ederek "Disiplin süreci daha sonuçlanmadı. Disiplin süreci devam ederken yetkili birisinin gibi o kişiyi ziyaret edilmesi de ayrı suçtur" dedi.

ÇİÇEK VERDİLER

İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette Edirne Belediyesi Personel AŞ yönetimine seçilen Şener tebrik edilirken; Kaya da Şener'e çiçek takdim etti. İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya platformu 'Facebook' sayfasından duyurduğu ziyaretle ilgili de; "İlçe Başkanımız Zafer Kaya ve Merkez İlçe yöneticilerimiz, Edirne Belediyesi Personel AŞ yönetimine seçilen İYİ Parti Belediye Meclis üyemiz Duygu Şener'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledik" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.

"ZİYARET EDİLMESİ AYRI SUÇTUR"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan İl Başkanı Ekrem Demir, Şener'in disiplin sürecinin devam ettiğini açıklarken; "Disiplin süreci daha sonuçlanmadı. Disiplin süreci devam ederken yetkili birisinin gibi o kişiyi ziyaret edilmesi de ayrı suçtur. Bunun için de gereğini yapacağız" dedi.

OY VERENLER DE DİSİPLİNE

Şener'in, Edirne Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında şirket yönetimine CHP grubu ile İYİ Partili Belediye meclis üyeleri Necamettin Attay ve Ergun Dönmez'in de 'evet' oylarıyla seçilmişti. Parti, Attay ve Dönmez'i de disipline sevk etmişti.