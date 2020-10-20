İYİ Parti'nin dağılması kaçınılmazdır

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iddiaları üzerine 'Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi Bülent Turan'a bağladı. İl başkanı ile ilgili 'Fetöcü' iddialara cevap vermesini beklerdik. İl başkanının, 'Fetöcü' iddialarını açıklasın. Bu partinin dağılması kaçınılmazdır' açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamalarından satır başları:

"Akşener bugün bazı soruları görmeyerek toplantıyı bitirdi."

"Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi Bülent Turan'a bağladı. İl başkanı ile ilgili 'Fetöcü' iddialara cevap vermesini beklerdik. İl başkanının, 'Fetöcü' iddialarını açıklasın."

"Bu partinin iç meseleleri bizim meselemiz değil. Partinin kongresinde liste kavgası olduysa, birçok isim başka partilere geçmişse, canlı yayında terör iddiasında bulunulmuşsa bu partinin dağılması kaçınılmazdır."

"Sayın Akşener, ya Ümit Özdağ'ın söylediği yanlış o konuda gereğini yapacaktır ya da Ümit Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hakkında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet tecrübesiyle beraber, bu süreçte devletin, milletin beklediği adımları atmak durumundadır."