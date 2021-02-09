İYİ Partili vekillerden istifa hazırlığı

CHP'nin yönetim şeklini sert bir şekilde eleştiren Muharrem İnce, Memleket Hareketi"ni partileştirme kararı almasından sonra ilk somut adımı atarak, yeni partisini kurmak için CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

İnce, istifa konuşmasında, CHP ve İyi Parti'den kopmaların olacağının işaretini verdi.

42 yıllık CHP kariyerini noktalayan Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin kuracağı partiye şimdiden katıldığını ve vekil transferlerinin daha da süreceğine imada bulunarak "TBMM'de İyi Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız." ifadelerini kullandı.

İSTİFA HAZIRLIĞI

Muharrem İnce'nin bu sözlerinden, en az 17 vekilin kendi partisine katılacağını hesapladığı anlaşıldı.

Gözler CHP'ye çevrildi ancak kulislere bomba gibi bir haber düştü: İyi Parti'den 7 milletvekili, Muharrem İnce'nin partisine geçmeye hazırlanıyor.

AKŞENER'DEN ENGELLEME HAMLESİ



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bu duyumları aldığı ve istifaların önüne geçebilmek için parti içerisindeki muhalif isimlerden Aytun Çıray'ı başdanışmanı yaptığı öğrenildi.

Çıray'ın başdanışman olması, İyi Parti içinde hoş karşılanmadı.

İP'TE KRİZ

Akşener'in bu kararına, partinin ağır isimlerinden İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu tepki gösterdi.

Dervişoğlu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor. Acelemiz yok yani!... Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın. Bunca tecrübeyi, gözümden sapanla vurulmak için yaşamadım. Sadece bilinsin istedim. Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım!.. Sabah ola hayrola...Yarın başka önermelerim de olacak!."