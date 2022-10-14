İYİ Parti'li Usta ile MHP'li Akçay EYT önergesinde karşı karşıya geldi

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta önerge üzerinde yaptığı konuşmada emeklilikte yaşa takılma meselesinin yeni olmadığını belirterek “İYİ Parti Grubu adına iftiharla söyleyebilirim ki bu meselenin kırılma noktası 24 Ekim 2018'dir. 24 Ekim 2018'i hatırlayalım, İYİ Parti Grubu o zaman emeklilikte yaşa takılanlarla ilişkin bir Meclis araştırması komisyonu kurulmasına ilişkin bir grup önerisi vermişti. Ben de o zaman Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekiliydim, o dönemde bizim de parti olarak bir vaadimiz olduğu için bu, biz orada Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak olumlu oy kullandık ve araştırma önergesi geçmişti. Tabii, o zamanki olayları, hatırlatmak istemiyorum çok fazla; ben görevden alındım, 2'nci oylamada öneri reddedildi. O gün bu öneri kabul edilmiş olsaydı, bu konu çözülebilirdi bugüne kadar” dedi.

Erhan Usta’nın bu konuşmasına MHP Grup başkanvekili Erhan Akçay karşı çıkarak Usta’nın MHP’deyken EYT düzenlemesine olumsuz baktığını söyledi. Genelkurulda iki grup başkanvekili arasında geçen tartışma şöyle:

EKRAN AKÇAY (Manisa) -Sayın Erhan Usta "24 Ekim 2018'de MHP olumlu oy kullandı." derken bir yanılma söz konusu. Yalnız, şunu hatırlatmak isterim: Değişik platformlarda, birlikte olduğumuz birtakım ortamlarda 24 Ekim 2018 öncesi "EYT'yi bütçe kaldıramaz, ekonomiyi çökertir." diyerek bu EYT meselesine karşı çıkan da Sayın Erhan Usta'dır. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bunu da söylemek istemezdim ama bu fırsatı verdiği için de teşekkür ederim.

ERHAN USTA (Samsun) - Açık açık bir sataşma var, kürsüden söz almak istiyorum.

BAŞKAN - Evet, bir fırsat verdiğinizi söyledi sizin için bugün söylediklerinizden farklı olarak. Tabii, işin doğrusu, ben bunları Erkan Bey'e hiç yakıştıramadım. Ben, MHP'den ihraç edildim, bugüne kadar MHP'nin aleyhinde veya MHP'ye karşı herhangi bir şekilde hiçbir beyanatım olmamıştır arkadaşlar, buna çok özen gösterdim.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Şahsiyat yapma, gereken tespiti yap. Ben tanığım ben.

ERHAN USTA (Devamla) - Bu tutanaklarla sabit olan bir şeyin burada inkâr edilmesinin de hiçbir anlamı yok. 24 Ekimdeki oylamada İYİ Parti Grubunun önergesine Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili olarak ben olumlu oy kullandım, benim arkamda o gün, orada olan bütün arkadaşlar oy kullandı, olumlu oy kullandı, hatta hepsi benden önce zafer "tweet"i attı. Ben görevden alındıktan sonra arkadaşların tamamı o "tweet"leri sildi, tek "tweet"i kalan kişi de benim. Orada oylamada olan arkadaşlar için söylüyorum; şimdi, bu bir, bu açık, aleni bir şey. İkincisi, hatta orada sataşmalar filan da olmuştu, tutanaklardan, o aradaki konuşmalardan bunların hepsi tespit edilebilir.

Bir parti olarak söz vermişsiniz, ahlaklı siyaset yapacaksak sözünüzün arkasında burada duracaksınız. Ben onun gereğini yaptım.

MEHMET CELAL FENDOĞLU (Malatya) - Sen gereğini yapmadın, Genel Başkan ihraç etti seni.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Usta.

ERHAN USTA (Devamla) - Teşekkür ediyorum. (İYİ Parti sıralarından alkışlar)

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Sayın Başkan, kürsüden söz hakkı istiyorum.

BAŞKAN - 69'a göre sataşmadan iki dakika söz veriyorum Sayın Akçay.

Buyurun.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Öncelikle, ahlaklı siyaset kendi parti politikalarına uygun davranmakla kendini belli eder. Milliyetçi Hareket Partisinin politikası da gayet açık ve nettir. Biz başka bir partinin gündeme getirdiği bir Meclis araştırması önergesine "kabul" oyu vermek zorunda değiliz. Bu, kendi gündemimizi takip anlamına da gelir.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Kurulsa ne olacak? Kurulunca ne yapılacak?

ERKAN AKÇAY (Devamla) - Yani neticede bir rapor çıkacak, rapor da altı ay sonra, bir yıl sonra çıkacak.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Hafife almayın, gerekirse çalışırız.

ERKAN AKÇAY (Devamla) - Bunu zamanında çıkartacağımızı söyledik ve ayrıca, sadece ekonomiye getireceği yükle de değil yani kamuoyuna yansımayan bir durumu ben burada ifade ettim.

Sen, bu EYT'nin yük olacağını, ekonominin bunun kaldıramayacağını ifade ederek karşı çıkmıştın benim de bulunduğum platformlarda; mesele bu kadar açık. Ben bunları söylemek istemezdim. Şimdi, bu konuyu konuşmak kendisi bakımından talihsizlik olmuştur ve yakışmayan da kendisinedir. Şimdi, o nedenle gereken ihraç gerçekleşmiştir.

ERHAN USTA (Samsun) - İhraç o nedenle değil.

ERKAN AKÇAY (Devamla) - Demek ki Milliyetçi Hareket Partisinin alacağı tutuma aykırı davranılırsa parti kurulları da gereğini yapar.

ERHAN USTA (Samsun) - Sayın Başkan, sataşma var.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Usta, İç Tüzük 69'a göre iki dakika söz veriyorum...

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Yine biz çıkaracağız, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK PARTİ; Cumhur İttifakı çıkaracak bunu. Boşa konuşuyorsunuz, boşa. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Kurbağanın gözü çıktı dereye su gelene kadar.

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - Beraber çıkarırız, merak etmeyin.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Siz ancak şovunu yaparsınız, konuşmasını yaparsınız.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Usta.

ERHAN USTA (Samsun) - Burada, tabii, benim siyaset anlayışım şu değerli arkadaşlar...

BAŞKAN - Yeni bir sataşmaya mahal vermeden Sayın Usta.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Senin siyaset anlayışın farklı olduğu için ihraç edildin.

ERHAN USTA (Devamla) - Yani hakkı ve adaleti savunan, benim parti programlarıma uygun herhangi bir önerge bir taraftan geliyorsa o önergeye destek verilir; bu burada hep gerçekleşmiyor mu! Mesela, şu anda Milliyetçi Hareket Partisi, AK PARTİ'nin getirdiği her şeyi kendi programına uygun bulduğu için hepsine destek veriyor yani bu çok net bir şey.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Siz de HDP, CHP ve İYİ Parti olarak veriyorsunuz, aynı tutumu alıyorsunuz.

ERHAN USTA (Devamla) - "Sadece kendi gündemimizi biz tespit ederiz." şeklinde bir şey yok.

Şimdi, şu hiç olmamıştır değerli arkadaşlar, bir defa böyle bir beyanat da yoktur, hiçbir kapalı, açık, gizli toplantıda biz EYT'ye karşı çıkmadık; böyle bir şey yok.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - "Biz" deme, sen karşı çıktın, sen!

ERHAN USTA (Devamla) - Bunu nasıl söyleyebilirsiniz, yani bunu nasıl delillendireceksiniz? O zaman biz de herkesle ilgili "Siz benim geçen gün kulağıma şöyle bir şey fısıldamıştınız." deriz; böyle bir şey olabilir mi?

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Benim yüzde 1 milyon doğru bir söz söyledim; bunu söylemek de istemezdim. Benim kendimde tuttuğum önemli bir sırdı bu.

ERHAN USTA (Devamla) - Yani milletin Meclisinde, kürsüsünde konuşuyoruz; böyle bir şey olamaz. Yani bu konu önemli bir konudur, bu konu çözülmelidir ama "Bu konunun tarafları arasında bir uzlaşma sağlayacak bir çözüme gidilmesi gerekir." diyoruz; bunda bir şey yok, bunu bugün de söylüyoruz.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Biz uzlaşmayı sağladık. Cumhur İttifak'ı sağladı.

ERHAN USTA (Devamla) - Dolayısıyla, yani o gün arkadaşların, Başkanın ne yaptığını filan bilmem ben. Ancak bunu şimdi durup durup benim de olduğum ortamlarda böyle bir şey söylenildiğinde, ben hiç yakışı kalmadığını tekrar ifade etmek isterim. Böyle bir şey yoktur, varsa delil gösterin arkadaşlar, yoksa diğer türlü müfteri olursunuz.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Sayın Başkan...

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Akçay'ın son sözünü alayım, ondan sonra size söz vereyim.

Buyurun Sayın Akçay.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Bütün şerefim üzerine temin ederim ki benim söylediğim söz doğrudur. E, tabii, bunun ispatını, belgesini getirmek de mümkün değildir ve ilk defa da bu platformda söylemek zorunda kaldığım bir husustur.

BAŞKAN - Anlaşıldı Sayın Akçay, teşekkür ediyorum.